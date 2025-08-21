Главком ВСУ Сырский попросил главу Минздрава РФ лично заняться лечением его отца
Главком украинской армии Александр Сырский написал письмо главе Минздрава РФ Михаила Мурашко с личной просьбой спаси его родного отца. Об этом заявила телеведущая ТВЦ Анна Прохорова.
По ее словам, Сырский в письме просил Мурашко лично проконтролировать лечение его отца, который проживает в России. У пенсионера было «заболевание головного мозга, обострившееся после коронавируса». Прогнозы на выздоровление 86-летнего Станислава Сырского были плохими.
Письмо Сыркого было передано Мурашко через закрытые дипломатические каналы. После этого к лечению пенсионера подключились лучшие специалисты-нейрохирурги и вирусологи. В итоге отца главы ВСУ скоро отправят домой, а сам Сырский полностью оплатил работу медиков.
