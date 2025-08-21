На Украине сделали заявление о конфликте с Россией

21 августа 2025, 14:28

Подоляк: Украина согласна с заморозкой конфликта по текущей боевой линии

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Украина готова зафиксировать конфликт по существующей линии соприкосновения, а также признать де‑факто утрату ряда территорий, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью La Repubblica.