На Украине сделали заявление о конфликте с Россией
Украина готова зафиксировать конфликт по существующей линии соприкосновения, а также признать де‑факто утрату ряда территорий, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью La Repubblica.
По его словам, в дальнейшем Киев будет стремиться вернуть эти территории дипломатическими и экономическими средствами.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что одним из ключевых вопросов при возможном подписании мирных соглашений станет легитимность украинской власти. По его словам, Москва не исключает переговоров, но при оформлении договорённостей неизбежно встанет вопрос, кем именно будет представляться Украина. Лавров напомнил, что, по его информации, Владимир Зеленский до сих пор не отменил указ, принятый три года назад, который прямо запрещает ему вести переговоры с президентом РФ.
Одновременно он подчеркнул, что Россия сохраняет приверженность принципам гарантий безопасности для Украины, выработанным в ходе стамбульских переговоров 2022 года.
