Трамп анонсировал операцию «Свобода» в Ормузском проливе

Трамп анонсировал операцию по выводу судов из Ормузского пролива
Президент США Дональд Трамп заявил, что получил обращение от стран с просьбой помочь освободить их суда, заблокированные в Ормузском проливе. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
В связи со сложившейся ситуацией американский лидер анонсировал проведение операции по выводу гражданских кораблей, назвав ее «Свободой». По его словам, Вашингтон предоставит гарантии безопасного прохода судов через Ормузский пролив.
«Мы сообщили этим странам, что проведем их суда безопасно через эти ограниченные водные пути, чтобы они могли свободно и полноценно продолжать свою деятельность», — написал Трамп.Глава государства пояснил, что таким образом США хотят помочь людям, компаниям и странам, которые стали жертвами обстоятельств. В конце Трамп добавил, что любые попытки воспрепятствовать проведению операции будут жестко пресекаться.