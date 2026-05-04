Трамп анонсировал операцию «Свобода» в Ормузском проливе

04 мая 2026, 00:48

Трамп анонсировал операцию по выводу судов из Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил обращение от стран с просьбой помочь освободить их суда, заблокированные в Ормузском проливе. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.





В связи со сложившейся ситуацией американский лидер анонсировал проведение операции по выводу гражданских кораблей, назвав ее «Свободой». По его словам, Вашингтон предоставит гарантии безопасного прохода судов через Ормузский пролив.



«Мы сообщили этим странам, что проведем их суда безопасно через эти ограниченные водные пути, чтобы они могли свободно и полноценно продолжать свою деятельность», — написал Трамп.