Иран примет участие в ЧМ-2026 по футболу и сыграет матчи в США

01 мая 2026, 01:08

Инфантино подтвердил участие Ирана в чемпионате мира по футболу в США

Сборная Ирана выступит на чемпионате мира по футболу 2026 года и сыграет матчи группового этапа в США. Об этом сообщил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.





Его заявление прояснило ситуацию, которая ранее вызывала вопросы. Еще 11 марта министр спорта Ирана Ахмад Доньямали утверждал, что национальная команда не поедет на мундиаль. Однако официальных уведомлений об отказе от участия в турнире не поступало.



«Я хочу подтвердить, что Иран будет участвовать в чемпионате мира 2026 года и, конечно, Иран будет играть в США», — заявил Инфантино на мероприятии в Ванкувере.