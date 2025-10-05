Трамп анонсировал возможный второй этап борьбы США с венесуэльскими наркокартелями
Президент США Дональд Трамп заявил о возможности запуска второго этапа борьбы с венесуэльскими наркокартелями, которые в Соединённых Штатах признаны террористическими организациями. Об этом сообщает Reuters.
Глава государства отметил, что пока оценивает, каким будет содержание этой фазы и какие конкретно меры будут применены.
Ответ Трампа последовал на вопрос журналистов о планах США по противодействию наркокартелям Венесуэлы.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявлял, что США и страны Европы выступают в роли «очагов международной наркоторговли», привлекая внимание к глобальной проблеме распространения наркотиков.
