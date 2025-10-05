Достижения.рф

Трамп анонсировал возможный второй этап борьбы США с венесуэльскими наркокартелями

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости / Гавриил Григоров)

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности запуска второго этапа борьбы с венесуэльскими наркокартелями, которые в Соединённых Штатах признаны террористическими организациями. Об этом сообщает Reuters.



Глава государства отметил, что пока оценивает, каким будет содержание этой фазы и какие конкретно меры будут применены.

Ответ Трампа последовал на вопрос журналистов о планах США по противодействию наркокартелям Венесуэлы.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявлял, что США и страны Европы выступают в роли «очагов международной наркоторговли», привлекая внимание к глобальной проблеме распространения наркотиков.

Софья Метелева

