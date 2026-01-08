Трамп анонсировал встречу с президентом Колумбии в Белом доме
Президент США Дональд Трамп сообщил, что провёл телефонный разговор с лидером Колумбии Густаво Петро и планирует в ближайшее время встретиться с ним в Белом доме.
В публикации на платформе Truth Social глава американского государства отметил, что для него было огромной честью поговорить колумбийским коллегой. По словам Трампа, Петро сам позвонил, чтобы разъяснить ситуацию, связанную с проблемами наркотрафика, а также обсудить иные имеющиеся разногласия между странами.
«Я высоко оценил его звонок и тон и жду с нетерпением встречи с ним в ближайшем будущем», — написал Трамп.Организацией предстоящей встречи занимаются госсекретарь США Марко Рубио и Министерство иностранных дел Колумбии. Переговоры, как ожидается, пройдут в Белом доме в Вашингтоне.
Ранее Трамп обвинил Петро в контрабанде наркотиков и предрёк ему судьбу президента Венесуэлы Николаса Мадуро.