Трамп анонсировал встречу с президентом Колумбии в Белом доме

08 января 2026, 06:07

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провёл телефонный разговор с лидером Колумбии Густаво Петро и планирует в ближайшее время встретиться с ним в Белом доме.





В публикации на платформе Truth Social глава американского государства отметил, что для него было огромной честью поговорить колумбийским коллегой. По словам Трампа, Петро сам позвонил, чтобы разъяснить ситуацию, связанную с проблемами наркотрафика, а также обсудить иные имеющиеся разногласия между странами.



«Я высоко оценил его звонок и тон и жду с нетерпением встречи с ним в ближайшем будущем», — написал Трамп.