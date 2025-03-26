«Чхать он на это хотел»: в ВСУ откровенно высказались о Трампе

Дональд Трамп (фото: РИА Новости/Стрингер)
Командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что для президента США Дональда Трампа больше не актуален Будапештский меморандум, гарантировавший границы Украины на момент его принятия в 1994 году. Об этом военнослужащий сообщил в интервью журналистке Анне Максимчук.
Украинский офицер подчеркнул, что сейчас Трампу абсолютно «начхать» на то, что говорят об этом меморандуме, который гарантирует Украине независимость, суверенитет и границы на момент 1994 года со стороны США, России и Великобритании. По всей видимости, американский лидер считает, что те времена прошли, поэтому сейчас он никому ничего не должен.
В связи с этим Ярославский заявил, что Украине следовало бы вписаться в новую мировую архитектуру, чтобы не участвовать в конфликте «ещё 300 лет».
Читайте также:
Глава ЦРУ: украинцы будут биться голыми руками, если их не устроят условия мира
Страны ЕС обокрали США и оказались хуже врагов — Трамп
Трамп: Россия и Зеленский желают завершения конфликта на Украине
В связи с этим Ярославский заявил, что Украине следовало бы вписаться в новую мировую архитектуру, чтобы не участвовать в конфликте «ещё 300 лет».
Читайте также:
Глава ЦРУ: украинцы будут биться голыми руками, если их не устроят условия мира
Страны ЕС обокрали США и оказались хуже врагов — Трамп
Трамп: Россия и Зеленский желают завершения конфликта на Украине
Анастасия Чинкова