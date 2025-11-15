В ДНР при атаке БПЛА ВСУ погибли священник с женой и семья с ребенком
15 ноября в результате удара беспилотников Вооружённых сил Украины погибли протоиерей Владимир Шутов, его супруга Светлана и несколько прихожан вместе с восьмилетним ребёнком.
Как сообщила Горловская и Славянская епархия Русской православной церкви на сайте, Шутов был настоятелем храма Царственных мучеников в селе Александро‑Калиново под Константиновкой в ДНР.
Уточняется, что люди пытались покинуть зону боевых действий на автомобилях, колонну поразили дронами и минами. Погибли семь человек.
По данным епархии, жители села хотели забрать тела погибших, однако украинские беспилотники несколько раз обстреливали район, не давая приблизиться к месту трагедии.
