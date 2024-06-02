Трамп заявил, что готов к тюремному сроку в случае обвинительного приговора

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Кандидат в президенты США Дональд Трамп признался, что готов к тюремному сроку в случае вынесения такого решения судьёй по делу о фальсификации деловой документации. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.
Он подчеркнул, что допускает такое развитие событий. И в случае назначения наказания в виде домашнего ареста или заключения под стражу согласится с решением судьи.
Ранее жюри присяжных обвинило Трампа по всем 34 пунктам дела о фальсификации документации. Он имеет право обжаловать это решение, которое не повлияет на его участие в выборах президента. Приговор по делу будет озвучен 11 июля. Тогда Трамп станет первым экс-президентом США, осуждённым по уголовному делу.
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Анастасия Чинкова