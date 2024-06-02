«Я положу этому конец»: Трамп вновь заявил о плане по решению конфликта на Украине

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Конкретный план по урегулированию украинского конфликта есть у бывшего президента США Дональда Трампа, политик знает, как осуществить его. Об этом сообщили журналисты американского телеканала Fox News.
«У меня есть конкретный план, как с этим покончить. Я не могу сказать вам деталей <…>, но я положу этому конец», – сказал Трамп в интервью.
Он добавил, что готов урегулировать конфликт на Украине, если переизберется на пост главы Белого дома. Перед этим Трамп делал такие заявления, однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что вопрос не настолько простой, чтобы решить его быстро.
Ранее Трамп сделал агрессивное заявление. Политик сказал, что бомбил бы Москву с Пекином, если бы был президентом США на момент начала боевых действий на Украине.
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