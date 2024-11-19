Трамп дал ответ на слухи о введении чрезвычайного положения в США

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил планы использовать армию для массовой депортации нелегальных мигрантов и введения чрезвычайного положения.
Об этом сообщил в своём аккаунте в соцсети Truth Social американский активист Том Фиттон.
RT сообщает, что пресс-секретарь Трампа Каролин Ливитт уточнила: новая администрация планирует задействовать федеральные и штатные ресурсы для масштабной операции по выдворению наркодилеров, торговцев людьми и нелегальных преступников.
Детали этой операции пока не раскрыты, однако использование армии для внутренних задач может вызвать споры среди правозащитников и политиков.
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«True!!!», — отреагировал на заявление Фиттона Трамп, сделав репост со словами согласия.
RT сообщает, что пресс-секретарь Трампа Каролин Ливитт уточнила: новая администрация планирует задействовать федеральные и штатные ресурсы для масштабной операции по выдворению наркодилеров, торговцев людьми и нелегальных преступников.
Детали этой операции пока не раскрыты, однако использование армии для внутренних задач может вызвать споры среди правозащитников и политиков.
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Мария Моисеева