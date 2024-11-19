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Трамп дал ответ на слухи о введении чрезвычайного положения в США

Трамп подтвердил планы депортации нелегалов и введения ЧП в США словами «правда»
Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил планы использовать армию для массовой депортации нелегальных мигрантов и введения чрезвычайного положения.
Об этом сообщил в своём аккаунте в соцсети Truth Social американский активист Том Фиттон.

«True!!!», — отреагировал на заявление Фиттона Трамп, сделав репост со словами согласия.


RT сообщает, что пресс-секретарь Трампа Каролин Ливитт уточнила: новая администрация планирует задействовать федеральные и штатные ресурсы для масштабной операции по выдворению наркодилеров, торговцев людьми и нелегальных преступников.

Детали этой операции пока не раскрыты, однако использование армии для внутренних задач может вызвать споры среди правозащитников и политиков.


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Президент Грузии прокомментировала результаты парламентских выборов
Президент Грузии Зурабишвили потребовала повторных выборов в парламент
18 ноября 2024, 23:46

Саломе Зурабишвили (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к проведению повторных парламентских выборов, заявив, что голосование 26 октября нельзя считать состоявшимся.
На брифинге она подчеркнула, что повторные выборы должны пройти в кратчайшие сроки, иначе страна рискует столкнуться с дестабилизацией и двоевластием.

Она также обратилась к гражданам, призвав их продолжать протест против итогов выборов. Зурабишвили выразила благодарность протестующим, особенно студентам, отметив их важную роль в будущем страны.

«Студенты всегда являются силой прогресса, ведущей страну вперед», — подчеркнула президент.
Кроме того, Зурабишвили объявила, что направит иск в Конституционный суд о фальсификациях на выборах. Она отметила, что речь идет о нарушении принципов тайны голосования и всеобщности. Иск будет подан уже на следующий день.

Таким образом, президент Грузии усиливает давление на власти, выступая за пересмотр выборных результатов и призывая граждан проявлять активность в отстаивании своих прав.

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#грузия
#саломе зурабишвили
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Финляндия и ФРГ расследуют повреждение подводного кабеля в Балтийском море
18 ноября 2024, 22:36

Фото: iStock/ arsenisspyros

Германия и Финляндия обеспокоены повреждением подводного кабеля связи, который проходит между двумя странами в Балтийском море. Об этом говорилось в заявлении — его опубликовали на официальном портале Министерства иностранных дел (МИД) ФРГ.
«Тот факт, что подобный инцидент вызывает подозрения в преднамеренном повреждении, говорит о нестабильности нашего времени. Ведется тщательное расследование», — подчеркивается в заявлении министерства.

Ранее разорвался единственный телекоммуникационный телекабель C-Lion1 между Финляндией и Германией. Ремонтные мероприятия уже стартовали. В настоящий момент причины повреждений остаются неизвестными.

Стало известно, что в Швеции и Финляндии начали распространять детализированные инструкции на случай войны. Миллионы шведов начали получать брошюры, которые разослали государственные власти. В них разъясняется что делать в случае военных действий.

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Евросоюз хочет направить политическую миссию в Грузию
18 ноября 2024, 22:21

Фото: iStock/ sinonimas

Европейский союз (ЕС) собирается направить в Грузию «политическую миссию», чтобы изучить ситуацию в стране после выборов, проинформировало ТАСС.
«Мы направим политическую миссию в Грузию, чтобы изучить, что случилось», — передал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Представитель Евросоюза отметил, что главы МИД ЕС выступили с договоренностью по направлению около 120 миллионов евро в рамках помощи грузинским властям. Данные средства должны будут пойти на поддержку гражданского общества.

Ранее сообщалось, что полиция Грузии возбудила уголовное дело после нападения на руководителя ЦИК Георгия Каландаришвили — его облили краской на заседании. По данным правоохранительных органов, на итоговом заседании Центризбиркома представитель партии «Единство — Национальное движение» Давид Киртадзе облил Каландаришвили жидкостью неизвестного происхождения.

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«Республика»: Начались переговоры властей Абхазии с оппозицией
18 ноября 2024, 21:20

Фото: iStock/ rarrarorro

В минобороны Абхазии начались переговоры властей республики с оппозицией, проинформировал портал «Республика».
«Переговоры начались», — говорилось в публикации.

Оппозиционную сторону представляют руководитель комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа, председатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинб и депутат парламента республики Кан Кварчия.

Немного позднее в инфоцентре президента Абхазии Аслана Бжании передали, что представители власти и оппозиции государства взяли перерыв в переговорах.

Ранее один из оппозиционных лидеров Ардгур Ардзинба прокомментировал заявление Зурабишвили о солидарности с оппозицией Абхазии. Он сказал, что оппозиция республики не нуждается в солидарности президента Грузии Саломе Зурабишвили. Ардзинба отметил, что они ведут свою внутриполитическую борьбу лишь в интересах многонационального народа государства.

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#оппозиция
#митинг
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Лукашенко лишил званий 21 военного из-за действий на протестах
18 ноября 2024, 20:57

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил званий 21 бывшего военнослужащего и сотрудника силовых ведомств за их действия во время протестных акций в 2020 году. Данное сообщение появилось на сайте президента республики.
«В соответствии с указом бывшие военнослужащие и сотрудники различных силовых ведомств (лица начальствующего состава) лишены воинских и специальных званий — всего 21 человек», — передала пресс-служба белорусского президента.

Во время обострения общественно-политической ситуации в 2020 году военнослужащие и сотрудники силовых ведомств совершили противоправные действия — это не соотносится со статусом военнослужащего, отмечает пресс-служба Александра Лукашенко.

На территории Белоруссии более шести месяцев продолжались массовые протесты после выборов в президенты республики 9 августа 2020 года. На них победил Александр Лукашенко. Во время протестов задержали десятки тысяч человек.

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#выборы
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Политолог Савельев озвучил цель второго срока Трампа
18 ноября 2024, 20:30

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Политолог Григорий Савельев высказал мнение о том, что основной цель новоизбранного президента США Дональда Трампа является войти в историю.
«Цель второго срока Трампа — войти в историю. Ни больше ни меньше. Президентом Трамп уже был, миллиардером тоже, его амбиции удовлетворены. Ему 78 лет, жизнь, как ни крути, заканчивается, и он думает о том, что оставит после себя. Хочет оставить процветающую Америку — помочь стране, которая дала ему всё», — заявил в беседе с «Вечерней Москвой» Савельев.

Такой же видит цель политолог Юрий Светов в разрешении нынешнего президента США Джо Байдена использовать американскую дальнобойную систему ATACMS для ударов по России.

«В силу того, что он отходит от большой политики, у него есть желание и отомстить, и в то же время попытаться войти в историю. В его решении есть две потенциальные основные цели. Первая – создать проблемы для Трампа, который заявлял о том, что хочет завершить этот конфликт. Вторая – надежда переломить ситуацию на Украине, таким образом Байден останется в истории человеком, который, по его замыслу, помог нанести поражение России», – приводит «Петербургский дневник» слова Светова.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев заявил, что разрешение администрацией нынешнего президента США Джо Байдена Украине использовать американскую дальнобойную систему ATACMS для ударов по России может быть не столько стремлением помочь Владимиру Зеленскому, сколько желанием испортить жизнь новоизбранному лидеру страны Дональду Трампу.

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Axios: Между Маском и Эпштейном разразился конфликт из-за назначений на госпосты
18 ноября 2024, 20:08

Илон Маск (Фото: РИА Новости/ Виталий Тимкив)

Между советником избранного президента США Дональда Трампа по юридическим вопросам Борисом Эпштейном и американским предпринимателем Илоном Маском завязался конфликт из-за влияния в новой администрации, проинформировал Axios.
Маск и Эпштейн предпринимают попытки продвинуть своих ставленников на высокие посты в будущей администрации президента Соединённых Штатов Америки — это стало причиной конфликта. Источник Axios называет его «масштабным скандалом». Согласно его информации, Илон Маск также обвиняет оппонента в обнародовании информации о команде Дональда Трампа.

Сторонники выигравшего на выборах президента республиканца разделились на два лагеря. Первые смогли навести мосты с Маском, а вторые весьма раздражены его регулярным присутствием.

Ранее миллиардер Илон Маск в социальной сети X выразил мнение, что Демократическая партия Соединенных Штатов показала катастрофические результаты на выборах из-за потери связи с общественностью.

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#илон маск
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Журавлев: Байден хочет испортить жизнь Трампу разрешением ВСУ бить вглубь РФ
18 ноября 2024, 20:01

Политолог Дмитрий Журавлев заявил, что разрешение администрацией нынешнего президента США Джо Байдена Украине использовать американскую дальнобойную систему ATACMS для ударов по России может быть не столько стремлением помочь Владимиру Зеленскому, сколько желанием испортить жизнь новоизбранному лидеру страны Дональду Трампу.
«Уходящая администрация уже ни за что не отвечает и может спокойно дать разрешение даже на массовый штурм. А у администрации Трампа потом возникнет огромное количество проблем из-за этого. Поэтому вполне возможно, что разрешение дано даже не для того, чтобы поддержать Зеленского, хотя демократическая администрация активно его поддерживала, а чтобы сильно испортить жизнь Трампу», — высказал мнение в беседе с «Вечерней Москвой» Журавлев.

А заведующий кафедры сравнительной политологии факультета политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук отметил, что Трамп, придя в январе следующего года на свой пост, может отменить такое решение Байдена.

«Трамп сможет попытаться отменить это решение только после того, как вступит в должность. При этом ещё есть гипотетический вариант, что ему вообще не будет передана власть. Например, если он будет слишком сильно ратовать за то, чтобы не ссориться с Россией и восстанавливать отношения. Его могут обвинить в госизмене. И тогда возникнет вопрос – а как вообще передавать власть в таких условиях. То есть задача – спутать Трампу карты», – отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Демчук.

Ранее кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявлял, что нынешний президент США Джо Байден, разрешив ВСУ использовать американскую дальнобойную систему ATACMS для ударов по России, тем самым минимизирует мирное разрешение конфликта на Украине.

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Генсек НАТО: РФ нарушила воздушное пространство
18 ноября 2024, 18:26

Марк Рютте (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обвинил Москву в регулярном нарушении воздушного пространства альянса ракетами и беспилотниками.
Такое заявление Генеральный секретарь НАТО сделал во время пресс-конференции с премьер-министром Румынии в Боюсселе. Никаких доказательств Марк Рютте не предоставил.

«Повторяющиеся проникновения БПЛА и ракет России в воздушное пространство НАТО опасны и неприемлемы. НАТО уже усилила свою ПВО на восточном фланге», — подчеркнул генсек военно-политического блока.

Марк Рютте обратил внимание, что НАТО заботится о безопасности в черноморском регионе. Также альянс будет защищать всех своих союзников, отметил генсек.

Ранее экс-замсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер сказала, что Российская Федерация может сделать избранному президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу три уступки.

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