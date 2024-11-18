Худшая ситуация для Трампа: чем обернется разрешение Байдена бить вглубь России, реакция Зеленского, предупреждение Путина

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине использовать предоставленные Соединёнными Штатами ракеты большой дальности для атак на российскую территорию, сообщает The New York Times, ссылаясь на анонимные источники в американском правительстве. Такие меры необходимы якобы из-за того, что в боевых действиях в Курской области задействованы войска из Северной Кореи. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Реакция Зеленского на решение Байдена
Сообщения СМИ о разрешении применения Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России прокомментировал Владимир Зеленский.
«Сегодня много в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты скажут сами за себя», — сообщил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.При этом Владимир Зеленский не подтвердил, но и не опроверг получение разрешения на удары западным дальнобойным оружием по России.
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В США осудили действия Байдена
Конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин высказала мнение, что Джо Байден стремится развязать третью мировую войну, позволяя Киеву наносить удары по российской территории с использованием американского оружия. Она подчеркнула, что избиратели, поддержавшие республиканца Дональда Трампа, ясно дали понять, что не хотят финансировать или участвовать в иностранных конфликтах.
«Мы хотим решать наши собственные проблемы», — добавила она.
Бизнесмен Илон Маск также прокомментировал решение властей США относительно ударов дальнобойным оружием по территории России. Он утвердительно ответил на пост пользователя в соцсети X, который утверждал, что «либералы любят войну».
Американский миллиардер Дэвид Сакс высказал мнение, что президент США Джо Байден способствует увеличению напряженности в конфликте на Украине. Он сделал предположение о том, что за последние два месяца на посту президента Байден хочет максимально ухудшить ситуацию с Украиной.
«Его цель — оставить Трампу худшую ситуацию?» — задался вопросом Сакс.
Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший высказался в отношении тех, кто разрешил киевскому режиму использовать дальнобойное оружие для атак на российскую территорию, назвав их имбецилами. Он также выразил мнение, что решение Белого дома связано с желанием военно-промышленного комплекса США получить прибыль.
«Военно-промышленный комплекс, похоже, хочет быть уверенным в начале третьей мировой войны, прежде чем у моего отца появится шанс создать мир и спасти жизни. Надо заморозить эти триллионы долларов. Жизни людей никого не волнуют! Имбецилы!» — написал Трамп-младший в соцсети Х.
Байден разрешил ВСУ бить ATACMS по России: какие регионы под угрозой, чем опасны ракеты
Решения Байдена нуждаются в пересмотре
Решение о предоставлении разрешения на удары обсуждалось на протяжении нескольких месяцев, сообщает телеканал CNN. Согласно его данным, среди американских чиновников возникли разногласия по поводу целесообразности использования ATACMS. Некоторые из них выражали опасения по поводу возможной эскалации конфликта между Россией и Украиной, в то время как другие беспокоились о снижении запасов оружия.
Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп может изменить решение своего предшественника Джо Байдена относительно использования американского оружия для ударов вглубь территории России, утверждают представители администрации.
«Подозреваю, что пересматриваться будет практически все», — сообщил представитель переходной администрации Трампа.
Россия предупредила о последствиях
В сентябре Владимир Путин заявил, что если ВСУ начнут использовать западное дальнобойное оружие для ударов по глубине России, это будет означать прямое вмешательство НАТО в конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
Кроме того, в сентябре Владимир Путин предложил внести изменения в критерии применения Россией ядерного оружия. Теперь предполагается, что агрессия против России со стороны любого неядерного государства с участием или поддержкой ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение. Кроме того, Москва сохраняет за собой право использовать ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии, даже если противник применяет обычные вооружения.
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