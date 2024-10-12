Трамп призвал казнить мигрантов при одном условии

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Кандидат в президенты США Дональд Трамп призвал ввести наказание в виде смертной казни для мигрантов, совершивших убийство американских граждан или сотрудников правоохранительных органов. Об этом он заявил в ходе выступления перед союзниками в штате Колорадо.
Вместе с этим, экс-глава государства заявил, что в случае своей победы на предстоящих президентских выборах приведёт в действие закон об иностранных врагах. Впервые он был принят в 1789 году, однако не применяется со времён Второй мировой войны. По данному закону, объяснил Трамп, удастся депортировать из США всех участников иностранных группировок без проведения для этого каких-либо судебных разбирательств.
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Анастасия Чинкова