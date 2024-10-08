Фото: Сайт Кремля
Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что украинцы продолжают гибнуть в военных действиях, потому что президентом Соединённых Штатов сейчас является не он.
«Многие люди жили бы сегодня, и Украина оставалась бы Украиной. Это действительно плохое руководство США. Если бы я был президентом, этого бы никогда не произошло. Все это понимают», — сказал Трамп в своём выступлении.Трамп неоднократно критиковал действия нынешней администрации США, возлагая на неё ответственность за продолжение конфликта в Украине. По его мнению, более активная роль Вашингтона в урегулировании ситуации могла бы предотвратить эскалацию и спасти жизни тысяч людей.
Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года, где Трамп будет представлять Республиканскую партию.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении доработать «план победы» и представить его общественности. Соответствующее заявление он разместил в своем Telegram-канале.
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