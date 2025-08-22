Трамп допустил возможность приглашения Путина на ЧМ-2026

22 августа 2025, 21:04

Трамп заявил о возможном приглашении Путина на чемпионат мира по футболу

Фото: Istock/CrailsheimStudio

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что может пригласить президента России Владимира Путина на чемпионат мира по футболу 2026 года. Об этом Трамп заявил во время встречи с главой ФИФА Джанни Инфантино.





Турнир планируется провести с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Глава Белого дома отметил, что визит Путина будет зависеть от будущего развития событий.

«Я думаю, что Владимир Путин может приехать. В зависимости от того, что произойдёт в ближайшее время. Он может приехать, а может и нет. Происходит очень много всего разного», — заявил он.