Трамп допустил возможность приглашения Путина на ЧМ-2026
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что может пригласить президента России Владимира Путина на чемпионат мира по футболу 2026 года. Об этом Трамп заявил во время встречи с главой ФИФА Джанни Инфантино.
Турнир планируется провести с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Глава Белого дома отметил, что визит Путина будет зависеть от будущего развития событий.
«Я думаю, что Владимир Путин может приехать. В зависимости от того, что произойдёт в ближайшее время. Он может приехать, а может и нет. Происходит очень много всего разного», — заявил он.В рамках встречи был также показан снимок с Владимиром Путиным, сделанный во время прошлой встречи на Аляске. Ранее Трамп сообщил, что жеребьёвка чемпионата мира 2026 года запланирована на 5 декабря и пройдёт в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне.