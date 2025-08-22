Достижения.рф

Россия и Венесуэла координируют действия «в глобальных делах»

Лавров подтвердил готовность России помочь Венесуэле защитить суверенитет
Фото: Istock/MikhailMishchenko

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.



В ходе беседы Лавров выразил поддержку усилиям властей Венесуэлы, направленным на защиту национального суверенитета и устойчивости государственных институтов. Эта тема стала актуальной на фоне заявления президента Николаса Мадуро от 22 августа о проведении переписи и призыве к гражданам вступать в ряды боливарианской милиции для защиты суверенитета страны.

Стороны также подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении российско-венесуэльских отношений. Была достигнута договоренность о развитии взаимодействия и координации по международным вопросам, в частности в рамках «Группы друзей в защиту Устава ООН».

Ольга Щелокова

