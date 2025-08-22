Россия и Венесуэла координируют действия «в глобальных делах»

22 августа 2025, 20:43

Лавров подтвердил готовность России помочь Венесуэле защитить суверенитет

Фото: Istock/MikhailMishchenko

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.