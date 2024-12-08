Трамп: если союзники НАТО не будут платить по счетам, то США выйдет из альянса

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов)
Во время интервью избранный президент США Дональд Трамп заявил, что страна может покинуть Североатлантический альянс (НАТО), если другие страны — члены организации не станут выполнять свои финансовые обязательства, передал телеканал NBC News.
Журналисты телеканала спросили у избранного президента Соединённых Штатов Америки о планах в отношении членства страны в Североатлантическом альянсе. Они интересовались, рассматривает ли Дональд Трамп перспективу продолжения работы в рамках военного блока.
3 декабря член швейцарского парламента Жаклин Де Куатро подчеркнула, что возможный выход Соединённых Штатов Америки из Североатлантического альянса приведет к ослаблению НАТО. Она считает, что победа Дональда Трампа на выборах президента привнесла новую неопределенность в геополитическую ситуацию в мире.
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«Если они (союзники Соединённых Штатов Америки по НАТО) будут платить по счетам — абсолютно», — обратил внимание Дональд Трамп.
3 декабря член швейцарского парламента Жаклин Де Куатро подчеркнула, что возможный выход Соединённых Штатов Америки из Североатлантического альянса приведет к ослаблению НАТО. Она считает, что победа Дональда Трампа на выборах президента привнесла новую неопределенность в геополитическую ситуацию в мире.
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Ольга Енгалычева