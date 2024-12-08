Трамп планирует отменить «смешное» право на получение гражданства по рождению в США

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Победивший на выборах президента США Дональд Трамп планирует отменить право на получение гражданства по рождению, которое закреплено в 14-й поправке к конституции страны, передал телеканал NBC News.
«Мы должны положить этому конец», — подчеркнул избранный президент Соединённых Штатов Америки, назвав это право «смешным».
Таким образом, Дональд Трамп выражает желание забрать право на получение гражданства у детей тех родителей, которые не являются гражданами Соединенных Штатов Америки, но родили ребенка на территории страны. Дональд Трамп обратил внимание, что подобное правило якобы действует лишь на территории США, но оно закреплено на конституционном уровне больше чем у 30 стран мира.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп рассказал, чему в первую очередь будет уделять внимание его будущая администрация. По словам американского политика, основным приоритетом будет добыча нефти.
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Ольга Енгалычева