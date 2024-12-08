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Axios: Трамп не хотел видеться с Зеленским, Макрон уговорил встретиться втроём

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон уговорил избранного президента США Дональда Трампа встретиться втроем с Владимиром Зеленским, хотя таких планов у республиканца не было, сообщило издание Axios.
Встреча прошла недавно и длилась 35 минут.

«Один из источников сообщил, что поначалу Трамп не хотел проводить встречу, но в итоге согласился», — говорилось в материале.



Эммануэль Макрон просил Дональда Трампа об этой встрече в дни, которые предшествовали визиту избранного президента Соединённых Штатов Америки в Париж на открытие отреставрированного собора Парижской Богоматери.

По информации издания The Wall Street Journal, команда Дональда Трампа «не проявила особого интереса» к вопросу о членстве Украины в НАТО и «возвращению России хотя бы на границы 2022 года».

Встреча началась с того, что Дональд Трамп опоздал на 40 минут. В начале встречи избранный президент США пожал руку Эммануэлю Макрону и подчеркнул перед журналистами, что они давние коллеги.

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Военкор Котенок рассказал о проблемах ВСУ на Покровском направлении
08 декабря 2024, 17:57

Фото: istockphoto/IherPhoto

Настоящая «головная боль» для Вооружённых сил Украины — это Покровское направление. На этом участке российские военные продолжают активное продвижение.
Об этом в своём телеграм-канале написал военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, российские войска продолжают наступление под Покровском достаточно свободно.

«По-прежнему главное препятствие для нас — только логистика и погода», — подчеркнул он.

Журналист рассказал, что в Курахово бойцы российских подразделений дошли на западе города до крайних многоэтажных домов. За украинскими солдатами остался только простреливаемый частный сектор.

Ранее бывший полковник СБУ Олег Стариков заявил, что три бригады ВСУ попали в оперативное окружение под Курахово в ДНР.

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Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня
08 декабря 2024, 15:15

Владимир Зеленский

Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг призыв Дональда Трампа к немедленному прекращению огня. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
Ранее вновь избранный американский президент призвал в своей социальной сети остановить «это безумие», имея ввиду украинский конфликт. Зеленский с ним не согласился.

«Прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент», — написал украинский президент.

По его словам, добиться того, что потерь среди украинцев больше не будет, можно только «гарантировав надёжность мира». Зеленский заявил, что конфликт на Украине невозможно закончить «бумажкой и подписями». Он также оставил без комментариев утверждение о своей готовности к «сделке с Россией», как об этом заявлял Трамп.

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#конфликт
#президент
#зеленский
#трамп
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Telegraph: Украине придётся отказаться от части территорий ради заключения мира
08 декабря 2024, 14:39

Фото: istockphoto/FabrikaCr

Украине придётся поступиться частью территорий, если она намерена закончить военные действия в 2025 году. У ВСУ мало шансов оттеснить российские войска с тех рубежей, которые они уже заняли.
Об этом пишет британское издание The Telegraph. В публикации отмечается, что одни украинцы продолжают выступать против любых переговоров с Россией, в то время как другие предпочли бы жить «в маленькой, но более счастливой и безопасной стране».

Авторы материала видят в вынужденном отказе Украины от части территорий «выгоду для всех». Потеря земель на востоке и юге была бы горькой для Киева, но обеспечила бы мир и прочную независимость. Россия взамен получает украинский нейтралитет и сухопутный мост в Крым.

Однако, как сказано в статье, в настоящее время к такому соглашению вряд ли готовы как Киев, так и Москва.

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#москва
#россия
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#крым
#мир
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РИА Новости: в зоне спецоперации из дрона «Баба-яга» сделали БПЛА «Тетя Вера»
08 декабря 2024, 13:41

Фото: iStock/ Diy13

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) из трофейного дрона «Баба-яга» сделали беспилотный летательный аппарат «Тетя Вера», который «доставляет подарки», проинформировало агентство РИА Новости.
На кадрах военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки «Центр» поделились о том, как прошла модернизация трофейного ударного дрона Украины — его родные двигатели заменили на FPV-дроны.

«Вся уникальность данного дрона составляет четыре FPV-дрона на четырех лучах с четырьмя двигателями, под их одновременным управлением», — обратил внимание военнослужащий.

Боец подчеркнул, что «Тетю Веру» будут использовать для доставки боеприпасов и провизии, а ещё при минировании территорий. Третьм вариантом применения беспилотного летательного аппарата может быть использование его в качестве ретранслятора.

Ранее военнопленный Максим Красюха сообщил, что украинские военные с помощью FVP-дрона атаковали своих сослуживцев, которые сдались в плен и перемещались в тыл под руководством российских бойцов.

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#бпла
#модернизация
#дроны
#вс рф
#сво
#спецоперация
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Минобороны: Российские войска освободили населённый пункт Благодатное в ДНР
08 декабря 2024, 12:40

Фото: istockphoto/Diy13

Армия России продолжает успешное продвижение на Донбассе. Только что стало известно об освобождении ещё одного населённого пункта — посёлка Благодатное.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Посёлок Благодатное на Южно-Донецком направлении освободили подразделения группировки войск «Восток», тем самым беря в клещи Великую Новосёлку.

Этот районный центр расположен в самом западном «углу» ДНР, вблизи административной границы с Запорожской областью. Великая Новосёлка является важным узлом автомобильных дорог, связывающим Донбасскую и Запорожскую группировки войск противника из состава его оперативно-стратегической группировки «Таврия». В смысле обороны этот населённый пункт достаточно удобен, так как окружён естественными водными преградами. Однако это же делает его уязвимым, потому что с разрушением мостов Великая Новосёлка будет легко отрезана от логистики.

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#клещи
#днр
#рф
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В Воронежской области при падении БПЛА загорелся промышленный объект
08 декабря 2024, 12:32

Фото: iStock/ NiseriN

В ночь с 7 на 8 декабря над Воронежской областью сбили шесть БПЛА. При падении беспилотника загорелся промышленный объект в одном из районов области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Телеграм-канале.
8 декабря в 8.54 в Воронежской области отменили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, — её объявили 7 декабря, в 22.37. За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО), средства РЭБ обнаружили и ликвидировали шесть вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Во время падения одного из них, загорелся промышленный объект в одном из районов Воронежской области. Глава региона Александр Гусев обратил внимание, что огонь уже потушили.

«На месте работают оперативные службы, по предварительным данным пострадавших нет», — подчеркнул губернатор Воронежской области.

В ночь на 8 декабря дежурные системы противовоздушной обороны сбили либо подавили при помощи средств радиоэлектронной борьбы 46 дронов ВСУ.

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#губернатор
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#опасность
#всу
#пво
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«Страна»: офис Зеленского пытается политически «нейтрализовать» Залужного
08 декабря 2024, 11:19

Фото: iStock/ Silent_GOS

Офис главы киевского режима Владимира Зеленского пытается отговорить бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), посла страны в Лондоне Валерия Залужного от участия в президентских выборах, проинформировал Телеграм-канал «Страна.ua», ссылаясь на источники, близкие к администрации.
«Одной из важных задач, которую пытается решить Банковая [улица в Киеве, где находится офис], является политическая нейтрализация Залужного — убедить его тем или иным способом не идти на выборы», — отмечалось в материале.

Говорилось, что в офисе главы киевского режима рассказали Валерию Залужному об альтернативе: если он собирается участвовать в выборах, то может сделать это лишь «в качестве первого номера списка президентской партии «Слуга народа».

Ещё глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о своём участии в заседании круглого стола в Chatham House в Лондоне. По информации канала, на отснятых на мероприятии кадрах Андрей Ермак сидел рядом с Валерием Залужным.

Ранее сообщалось, что Украина готова пойти на уступки во время мирных переговоров с Россией, о чем говорит встреча Владимира Зеленского с избранным главой США Дональдом Трампом в Париже.

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#украина
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Окружение ВСУ вдоль реки Сухие Ялы, подготовка штурма Покровска: последние новости СВО
08 декабря 2024, 11:14

Фото: iStock/Anna_Anikina

За минувшую ночь над территорией России дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов. ВС РФ продолжают успешное наступление на Купятнском и Покровской направлениях. Подробнее о ситуации в зоне СВО на 8 декабря расскажет «Радио 1».

Из 46 запущенных БПЛА семнадцать беспилотников были уничтожены в небе над Белгородской областью, двенадцать — над Курской областью, шесть — над Воронежской, семь — над Ростовской, а также четыре дрона были сбиты в Астраханской области. В ответном ударе российские беспилотники «Герань» атаковали объекты в Винницкой, Житомирской и Киевской областях. Удары привели к разрушению инфраструктурных объектов, использовавшихся ВСУ для логистического обеспечения своих войск. Кроме того, российская сторона нанесла удар по разведывательному кораблю ВМС Украины «Симферополь», размещенному в Одессе.

Курская область


Российская армия при поддержке артиллерии и авиации продолжает ликвидировать противника в приграничной зоне Курской области. Значительные успехи отмечаются в районе населенного пункта Плёхово. Подразделения ВСУ долгое время удерживали свои позиции, стремясь предотвратить прорыв ВС РФ к одному из ключевых логистических маршрутов в регионе.

Российскими войсками ведутся кровопролитные бои в районе сел Русского и Черкасского Поречного. ВСУ, стараясь удержать позиции, не жалеют ни личного состава, ни техники. Украинские военные используют в контратаках редкие танки «Леопард», что позволяет российским военным уничтожать их из один за другим.

Покровское направление


Российски войска ведут подготовку штурма Покровска (Красноармейска). ВС РФ продолжают бои в окрестностях Гродовки и Николаевки, пытаясь пробиться к стратегически значимым населенным пунктам Луч (Проминь) и Московское. Подразделениями российских военных заняты Берестки, отмечается значительное продвижение на северо-запад от Санцовки. ВС РФ удерживают позиции в Новопустынке, Новотроицке и Шевченко. Дорога Покровск-Курахово находится под контролем армии России.

Российские военные продолжают использовать тактику поэтапного окружения украинских позиций, нанося удары по логистической инфраструктуре противника. Успешные действия в районах Шевченко, Новотроицкого и Сонцовки создают реальные условия для окружения ВСУ на Покровском направлении.

Лидеры европейских стран призвали Трампа не прекращать поддержку Украины
Лидеры европейских стран призвали Трампа не прекращать поддержку Украины


Угледарское направление


В районе населенного пункта Весёлый Гай, а также на окраинах Анновки идут ожесточенные бои. К северным окраинам Великой Новосёлки украинские военные подтягивают резервы для контратак в Раздольном и Новом Комаре. Российской стороной все атаки успешно отражены, восстановлен контроль над ключевым опорным пунктом на южном берегу реки Сухие Ялы в районе Успеновки.

ВС РФ продолжается штурм города Курахово. Подразделения российской армии вышли на северо-западный берег водохранилища, чем создали угрозу отрезания города от основной дороги снабжения. На юге каскад сел вдоль реки Сухие Ялы оказался в оперативном окружении российских военных. Подразделениям ВСУ в этом районе ничего не остается, кроме как сдаться в плен или погибнуть.

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#война
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Трамп заявил о готовности Украины к сделке с Россией
08 декабря 2024, 10:51

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Вновь избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина хотела бы заключить с Россией соглашение об урегулиировании конфликта. Он призвал стороны к немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров.
Об этом американский лидер, пока ещё не вступивший в должность, написал в своей социальной сети Truth Social. По его словам, необходимо срочно прекратить огонь и «остановить безумие». Похожее выражение Трамп употребил во время недавней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда заявил, что в последнее время «мир немного сошёл с ума».

Как свидетельствуют результаты свежего опроса Института Рональда Рейгана, 59% американцев поддерживают начало Украиной мирных переговоров ценой уступки территорий. Относительное большинство (41%) считает, что в настоящее время Россия выигрывает войну (45% среди избирателей Трампа). 24% считают, что выигрывает Украина (29% среди сторонников Харрис, 21% — Трампа). 22% полагают, что ни одна из сторон не выигрывает.

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#россия
#украина
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#мир
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