Axios: Трамп не хотел видеться с Зеленским, Макрон уговорил встретиться втроём

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Президент Франции Эммануэль Макрон уговорил избранного президента США Дональда Трампа встретиться втроем с Владимиром Зеленским, хотя таких планов у республиканца не было, сообщило издание Axios.
Встреча прошла недавно и длилась 35 минут.
Эммануэль Макрон просил Дональда Трампа об этой встрече в дни, которые предшествовали визиту избранного президента Соединённых Штатов Америки в Париж на открытие отреставрированного собора Парижской Богоматери.
По информации издания The Wall Street Journal, команда Дональда Трампа «не проявила особого интереса» к вопросу о членстве Украины в НАТО и «возвращению России хотя бы на границы 2022 года».
Встреча началась с того, что Дональд Трамп опоздал на 40 минут. В начале встречи избранный президент США пожал руку Эммануэлю Макрону и подчеркнул перед журналистами, что они давние коллеги.
Читайте также:
Кремль опровергает данные Трампа о потерях России в украинском конфликте
Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня
Telegraph: Украине придётся отказаться от части территорий ради заключения мира
«Один из источников сообщил, что поначалу Трамп не хотел проводить встречу, но в итоге согласился», — говорилось в материале.
Эммануэль Макрон просил Дональда Трампа об этой встрече в дни, которые предшествовали визиту избранного президента Соединённых Штатов Америки в Париж на открытие отреставрированного собора Парижской Богоматери.
По информации издания The Wall Street Journal, команда Дональда Трампа «не проявила особого интереса» к вопросу о членстве Украины в НАТО и «возвращению России хотя бы на границы 2022 года».
Встреча началась с того, что Дональд Трамп опоздал на 40 минут. В начале встречи избранный президент США пожал руку Эммануэлю Макрону и подчеркнул перед журналистами, что они давние коллеги.
Читайте также:
Кремль опровергает данные Трампа о потерях России в украинском конфликте
Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня
Telegraph: Украине придётся отказаться от части территорий ради заключения мира
Ольга Енгалычева