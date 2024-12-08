Трамп заявил, что пришло время Путину действовать по Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Избранный президент США Дональд Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social, что президенту РФ Владимиру Путину «пришло время» предпринять действия по Украине и мирному урегулированию конфликта.
«Я знаю Владимира [Путина] хорошо. Настало его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!» — обратил внимание избранный президент Соединённых Штатов Америки.
При том Дональд Трамп не уточнил, каким именно образом власти Китайской Народной Республики могут поспособствовать началу мирного урегулирования российско-украинского конфликта.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский в своём Телеграм-канале отказался от призыва Дональда Трампа к немедленному прекращению огня. Избранный президент США призвал в своей социальной сети остановить «это безумие» — он говорил об украинском конфликте.
По словам Владимира Зеленского, добиться того, что потерь среди украинцев больше не будет, можно только «гарантировав надёжность мира».
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Ольга Енгалычева