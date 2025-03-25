В Кремле заявили, что итоги переговоров РФ и США в Эр-Рияде не обнародуют

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Итоги переговоров России и США в Эр-Рияде не опубликуют. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Речь идет все-таки уже о технических переговорах. Это переговоры с погружением в детали, поэтому содержание технических переговоров "публичиться" точно не будет, этого не следует ожидать», — заявил Песков журналистам.
Он уточнил, что в Москве сначала проанализируют доклады об итогах переговоров, и только после этого появится понимание в некоторых вопросах.
По словам Пескова, российско-американские контакты продолжатся.
В Эр-Рияде прошли переговоры между российской и американской делегациями, которые продлились более 12 часов. Россию представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
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Элина Позднякова