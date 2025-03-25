В Кремле заявили, что итоги переговоров РФ и США в Эр-Рияде не обнародуют

США пытаются переподчинить территорию Гренландии, юридически принадлежащей Королевству Дании, но которая не имеет равной Вашингтону политической силы. Об этом заявил политолог и экономист Николай Межевич, комментируя слова американского вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что Штаты готовы взять остров под свой контроль, «не взирая на вопли европейцев».