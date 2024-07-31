Появилось видео с ранившим Трампа стрелком незадолго до покушения

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Стрелка, который ранил экс-президента США Дональда Трампа, заметили на одном из видео, снятом незадолго до покушения. Об этом со ссылкой на американские телеканалы сообщает РИА Новости.
Оператор стоял за спиной политика, пока тот выступал с речью, а в углу записи можно разглядеть подозреваемого, который идет по крыше, а после занимает позицию для ведения огня. При этом снайпер секретной службы убил стрелка лишь после того, как тот восемь раз нажал на курок.
Ранее Дональд Трамп рассказал, по какой причине на него могли совершить покушение. Одним из поводов для этого могли стать постоянные заявления демпартии о том, что он является угрозой для демократии.
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Ранее Дональд Трамп рассказал, по какой причине на него могли совершить покушение. Одним из поводов для этого могли стать постоянные заявления демпартии о том, что он является угрозой для демократии.
«Но вы знаете, что может произойти, когда они называют вас угрозой для демократии», — заявил Трамп, намекая на покушение на него во время митинга в Пенсильвании.Читайте также:
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Данил Пономарев