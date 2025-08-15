Песков: саммит Путина, Зеленского и Трампа зависит от итогов встречи на Аляске

15 августа 2025, 18:53

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Проведение трехстороннего саммита между президентом России Владимиром Путиным, главой США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским зависит от результатов встречи американского и российского лидера на Аляске. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.