Песков: саммит Путина, Зеленского и Трампа зависит от итогов встречи на Аляске
Проведение трехстороннего саммита между президентом России Владимиром Путиным, главой США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским зависит от результатов встречи американского и российского лидера на Аляске. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как отметил Песков, данный вопрос будет решаться только после встречи Трампа и Путина, которая пройдет уже этим вечером. При этом пресс-секретарь отметил, что для проведения трехстороннего саммита сегодняшние переговоры должны пройти результативно.
Ранее Песков заявлял, что переговоры Путина и Трампа будут идти минимум 6-7 часов.
