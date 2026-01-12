Трамп готов взять Гренландию под контроль за 24 часа
Политолог Василий Колташов считает, что Соединенные Штаты могут установить полный контроль над Гренландией всего за сутки. Он отметил, что для этого необходимо сменить власть на острове, организовав переворот и проведя референдум.
Эксперт в беседе с «Татар-информ» подчеркнул, что Дональд Трамп может использовать американскую военную базу, расположенную в Гренландии, для реализации своих планов. Однако главной преградой остается нежелание местных жителей становиться частью США. Они воспринимают Америку как страну с враждебными взглядами на социальное государство и плохой системой образования.
Ранее Трамп заявлял, что США «так или иначе» возьмут Гренландию под свой контроль. Также американские власти обвиняют Данию в «оккупации» острова после Второй мировой войны. Предыдущие попытки убедить население присоединиться к США не увенчались успехом, и теперь Вашингтон может прибегнуть к более жестким мерам.
