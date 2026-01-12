Трамп готов взять Гренландию под контроль за 24 часа

12 января 2026, 15:54

Политолог Колташов: США могут установить контроль над Гренландией за 24 часа

Фото: iStock/murat4art

Политолог Василий Колташов считает, что Соединенные Штаты могут установить полный контроль над Гренландией всего за сутки. Он отметил, что для этого необходимо сменить власть на острове, организовав переворот и проведя референдум.