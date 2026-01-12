Сийярто заявил, что Европа встала на колени

12 января 2026, 14:02

Сийярто: погода поставила Европу на колени

Фото: istockphoto/rarrarorro

Сильные зимние холода серьезно осложнили жизнь в странах Западной Европы. Об этом в эфире венгерской программы «Час правды», запись которой есть на YouTube, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.