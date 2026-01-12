Сийярто заявил, что Европа встала на колени
Сильные зимние холода серьезно осложнили жизнь в странах Западной Европы. Об этом в эфире венгерской программы «Час правды», запись которой есть на YouTube, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, Венгрия в условиях аномальной погоды продолжает работать в обычном режиме, тогда как «значительная часть Западной Европы оказалась поставлена на колени». Он отметил, что в стране не потребовалось закрывать железнодорожные направления и аэропорты, а также подчеркнул, что системы здравоохранения и образования не прекращали работу.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, к каким последствиям для Европы может привести очередной финансовый транш Украине. Речь идет о многомиллиардной сумме.
Кроме того, стало известно, что еще одна страна отказалась помогать киевскому режиму.
