Трамп готовится к войне с наркокартелями

08 августа 2025, 19:18

NYT: Трамп готовится наносить удары по латиноамериканским наркокартелям

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп подписал секретную директиву, которая поручает подготовиться к ударам по наркокартелям в Латинской Америке, признанным его администрацией террористическими организациями, сообщает New York Times.