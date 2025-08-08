Трамп готовится к войне с наркокартелями
Президент США Дональд Трамп подписал секретную директиву, которая поручает подготовиться к ударам по наркокартелям в Латинской Америке, признанным его администрацией террористическими организациями, сообщает New York Times.
В документе, по данным издания, содержится правовая основа для возможных прямых военных действий против картелей на море и на территории других государств; военные уже прорабатывают варианты преследования этих группировок.
Неизвестно, как к директиве относятся юристы Белого дома, Пентагона и Госдепа, и было ли подготовлено официальное заключение управления юридических советников Минюста.
Ранее, в январе, Трамп заявлял о намерении признать действующие в Мексике картели террористическими организациями, особо упоминая «Синалоа».
