В России выступили против встречи Путина и Трампа в Риме
Россия выразила категорическое несогласие с проведением встречи между президентом Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом в Риме. Об этом пишет издание Corriere della Sera.
Инициатива провести переговоры в итальянской столице была официально озвучена госсекретарём США Марко Рубио на заседании NSA, в котором приняли участие представители Италии, Франции, США, Германии, Великобритании, Украины и Финляндии. Рим получил поддержку также от Владимира Зеленского.
Однако одним из ключевых препятствий стала выданная Международным уголовным судом в марте 2023 года санкция в виде ордера на арест президента Путина, что и объясняет отказ российской стороны.
