Достижения.рф

В России выступили против встречи Путина и Трампа в Риме

Фото: iStock/vchal

Россия выразила категорическое несогласие с проведением встречи между президентом Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом в Риме. Об этом пишет издание Corriere della Sera.



Инициатива провести переговоры в итальянской столице была официально озвучена госсекретарём США Марко Рубио на заседании NSA, в котором приняли участие представители Италии, Франции, США, Германии, Великобритании, Украины и Финляндии. Рим получил поддержку также от Владимира Зеленского.

Однако одним из ключевых препятствий стала выданная Международным уголовным судом в марте 2023 года санкция в виде ордера на арест президента Путина, что и объясняет отказ российской стороны.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0