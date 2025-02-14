Трамп хочет договориться с РФ и КНР о снижении военной эскалации

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По словам президента США Дональда Трампа, он рассчитывает договориться о снижении военной эскалации с Россией и Китаем. Об этом американский глава сказал журналистам в Белом доме.
«Я собираюсь встретиться с Китаем и собираюсь встретиться с Россией, и мы увидим, сможем ли снизить военную эскалацию», — поделился Трамп.
Американский президент отметил, что в особенности он рассчитывает на снижение военной эскалации в ядерной сфере. По его словам, КНР и РФ тратят все большие деньги на укрепление своего военного потенциала, тогда как эти средства можно было бы направить для лучшей цели. Трамп считает, что израсходовать бюджет в таких количествах на военную сферу не имеет смысла.
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