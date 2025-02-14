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Канцлер Шольц призвал ввести в ФРГ режим ЧП на фоне заявлений США по Украине

Фото: iStock/photosvit

Фото: iStock/photosvit

Канцлер Германии Олаф шольц призвал бундестаг ввести в стране чрезвычайное положение после заявлений США по украинскому вопросу. Об этом политик заявил в своем видеообращении в соцсети X.
«Сегодня мы должны взглянуть правде в глаза: что означают действия и заявления администрации США для Украины, Европы и мира. Бездействие означало бы постановку под угрозу безопасности нашей страны и нашего континента. И я не позволю этому произойти в это критическое для нашей страны время», — сказал Шольц.

Также Канцлер отметил, что переговоры американского президента Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина не стали для него неожиданностью. К тому же сейчас страна обязана делать намного больше для обеспечения своей безопасности.



По поводу последнего Шольц предложил ряд реформ. В их список вошло предложение освободить от налогов на инвестиции оборонную промышленность Германии. При этом теперь в ФРГ украинский конфликт будет обозначен как чрезвычайная ситуация.

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Встреча представителей РФ и Украины пройдет на следующей неделе в Саудовской Аравии
Трамп: встреча представителей РФ и Украины пройдет на следующей неделе
14 февраля 2025, 01:44

Фото: iStock/3dmitry

По словам президента США Дональда Трампа, встреча представителей России и Украины состоится в Саудовской Аравии уже на следующей неделе. Об этом американский лидер заявил в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме.
Также Трамп отметил, что предстоящие диалоги между представителями РФ, США и Украины покажут, насколько достижимо мирное решение украинского конфликта.

Ранее американский президент заявлял о первых контактах России и Штатов по Украине, которые состоятся уже 14 февраля. Встреча пройдет во время Мюнхенской конференции по безопасности.

«Радио 1» сообщало, что советник Трампа Кита Келлог поделился некоторыми условиями будущего мирного соглашения между РФ и Украиной. В нем будут зафиксированы новые регионы России, при этом другим странам их не обязательно признавать.

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Трамп назвал даты первых контактов с представителями РФ по урегулированию конфликта на Украине
Трамп: 14 февраля пройдут первые контакты между РФ и США по конфликту на Украине
14 февраля 2025, 00:07

Фото: iStock/ronniechua

Первые контакты между представителями России и США по украинскому конфликту назначены на 14 февраля. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
«Украина также приглашена. Я точно не знаю, кто будет представлять какую страну», — сказал глава США в ходе беседы с журналистами, которую транслировал канал Fox News.

Встреча между представителями РФ и Штатов должна состояться на Мюнхенской конференции по безопасности. Она пройдет 14 по 16 февраля.

Ранее «Радио 1» писало, что перешедшие к РФ бывшие территории Украины будут зафиксированы в последующем мирном соглашении по украинскому конфликту. Со слов спецпосланника Трампа Кита Келлога, несмотря на это, странам не обязательно признавать новые регионы России.

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Келлог: перешедшие к РФ экс-территории Украины зафиксируют в мирном соглашении
13 февраля 2025, 23:26

Фото: iStock/Waldemarus

В последующем мирном соглашении будут зафиксированы бывшие украинские территории, которые во время СВО перешли к РФ. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.
«Считаю, что будет некое соглашение о возможной потере территории Украины. Но послушайте, необязательно их признавать», — сказал Келлог в ходе эфира Fox News.

Также советник Трампа подчеркнул, что обеим сторонам нужно идти к заключению долгосрочного соглашения по безопасности. При этом Россия и Украина должны быть готовыми пойти на уступки. На принадлежность новых регионов РФ важно смотреть в долгосрочной перспективе.

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На Украине мобилизованный совершил самоубийство в военкомате
Мобилизованный совершил самоубийство в Хмельницком ТЦК
13 февраля 2025, 21:55

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Мобилизованный совершил самоубийство в украинском военкомате. Об этом пишут местные СМИ.
Отмечается, что трагедия произошла в Хмельницком территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине. В хде прохождения военно-врачебной комиссии мужчина совершил по отношению к себе действия суицидального характера.

Сотрудники военкомата оперативно оказали ему медицинскую помощь и вызвали скорую. Однако мобилизованный скончался от кровопотери до прибытия медиков.

В ТЦК утверждают, что сотрудники не оказывали на украинца физического или психологического давления.

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«Не очень приятно»: Зеленский прокомментировал беседу Путина и Трампа
Зеленский обиделся, что Трамп не позвонил ему после разговора с Путиным
13 февраля 2025, 21:07

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Просроченный президент Украины Владимир Зеленский не готов принять любые двусторонние мирные переговоры, который пройдут без участия Украины и Европы. Об этом он сказал, комментируя недавний разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Недовольные слова главы киевского режима по поводу беседы лидеров двух крупнейших мировых держав передают украинские СМИ.

«Любые двусторонние переговоры об Украине, я не о других темах, здесь они свободны, любые двусторонние переговоры об Украине без нас мы, не будем принимать. (...) Ничего не может быть об Украине без Украины», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул: ему не очень приятно, что американский президент сначала поговорил с Путиным, а с ним – во вторую очередь. Зеленский отметил, что не согласен с тем, что Россия и Путин важнее для Трампа, чем Украина.
12 февраля Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, по его словам, этот разговор был очень

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