Канцлер Шольц призвал ввести в ФРГ режим ЧП на фоне заявлений США по Украине

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Канцлер Германии Олаф шольц призвал бундестаг ввести в стране чрезвычайное положение после заявлений США по украинскому вопросу. Об этом политик заявил в своем видеообращении в соцсети X.
«Сегодня мы должны взглянуть правде в глаза: что означают действия и заявления администрации США для Украины, Европы и мира. Бездействие означало бы постановку под угрозу безопасности нашей страны и нашего континента. И я не позволю этому произойти в это критическое для нашей страны время», — сказал Шольц.
Также Канцлер отметил, что переговоры американского президента Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина не стали для него неожиданностью. К тому же сейчас страна обязана делать намного больше для обеспечения своей безопасности.
По поводу последнего Шольц предложил ряд реформ. В их список вошло предложение освободить от налогов на инвестиции оборонную промышленность Германии. При этом теперь в ФРГ украинский конфликт будет обозначен как чрезвычайная ситуация.
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Иван Мусатов