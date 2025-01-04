Трамп хочет назначит официальным представителем Госдепа журналистку Брюс

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Избранный американский президент Дональд Трамп объявил о предстоящей замене официального представителя госдепартамента США Мэттью Мллера. Новым спикером внешнеполитического ведомства станет журналистка телеведущая канала Fox News Тэмм Брюс.
Представляя кандидатку, Трамп сказал, что для него является великой честью объявить о её присоединении к номинанту на пост государственного секретаря США Марко Рубио в качестве официального представителя госдепартамента.
Будущий хозяин Белого дома также назвал Брюс «высоко уважаемым» политическим аналитиком, которая понимает важность консервативного движения Make America Great Again (MAGA), название которого в русском переводе означает «Сделаем Америку снова Великой». По словам Трампа, Брюс является одним из самых сильных и заметных голосов консерваторов на всём американском радио и телевидении.
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Александр Бойцов