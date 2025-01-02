Трамп назвал главную катастрофу США

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Президентский срок Джо Байдена — полная и абсолютная катастрофа для США, заявил новоизбранный президент-республиканец Дональд Трамп в социальных сетях.
«Джо Байден — это худший президент в истории Америки, полная и абсолютная катастрофа. То, что он и его группа вмешивающихся в выборы «головорезов» сделали с нашей страной, не скоро будет забыто!» — сказано в посте Трампа.Он добавил, что мягкотелость Байдена в миграционном вопросе вызвала ужасные формы радикального исламского терроризма и прочее насилие в Америке.
Дональд Трамп вступит в должность уже 20 января после торжественной процедуры.
Перед этим стало известно, с чем Трамп связал теракт в Новом Орлеане.
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Никита Кротов