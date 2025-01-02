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Трамп назвал главную катастрофу США

Трамп оценил президентство Байдена, как полную и абсолютную катастрофу для США
Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президентский срок Джо Байдена — полная и абсолютная катастрофа для США, заявил новоизбранный президент-республиканец Дональд Трамп в социальных сетях.
«Джо Байден — это худший президент в истории Америки, полная и абсолютная катастрофа. То, что он и его группа вмешивающихся в выборы «головорезов» сделали с нашей страной, не скоро будет забыто!» — сказано в посте Трампа.
Он добавил, что мягкотелость Байдена в миграционном вопросе вызвала ужасные формы радикального исламского терроризма и прочее насилие в Америке.



Дональд Трамп вступит в должность уже 20 января после торжественной процедуры.

Перед этим стало известно, с чем Трамп связал теракт в Новом Орлеане.

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#джозеф байден
#новости
«Саботаж Зеленского»: чем еще Фицо пригрозил Украине за остановку транзита газа
Фицо пригрозил Киеву меньше помогать украинцам в Словакии за остановку транзита
02 января 2025, 21:55

Фото: istockphoto/Chepko

Словацкий премьер Роберт Фицо пригрозил киевскому режиму снизить помощь украинцам на территории Словакии в дополнение к остановке поставок электричества за прекращение транзита. Об этом политик написал в социальных сетях.
«Мы готовы обсуждать и договориться в коалиции об остановке поставок электроэнергии и значительном снижении поддержки граждан Украины, которые находятся на территории Словакии. (…) Мы будем обсуждать, какие меры примем, чтобы мы адекватно отреагировали на саботаж Зеленского», — гласит публикация.
Вместе с тем, добавил Фицо, сложившаяся ситуация никак не отразится на домохозяйствах Словакии, поскольку у республики хватает голубого топлива для внутренних нужд.

Зеленский остановил газовый транзит с 1 января. Перед этим в МИД РФ назвали виновников в ситуации с транзитом.

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#новости
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На Западе оценили цены на газ в Европе после прекращения поставок из России
Bloomberg: цены на газ в Европе выросли после прекращения поставок из России
02 января 2025, 21:35

Фото: istockphoto/darkojow

Ценник на газ в Европе подскочил до уровня 2023 года на фоне прекращения транзита российского газа через Украину, проинформировал обозреватель агентства Bloomberg.
«В первый же торговый день года европейский газ подорожал, поскольку регион готовится к зимним морозам без ключевого источника поставок. Базовые цены подскочили до уровня, невиданного с октября 2023 года», — указывает автор статьи.

Отмечается, что к следующему отопительному сезону пополнить хранилища будет сложней. Таким образом восполнить ресурс может дорого обойтись, а текущую зиму Европа может завершить с низким уровнем газовых запасов.

Перед этим сообщалось, как прекращение транзита российского газа через Украину сказалось на Приднестровье.

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#газ
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#новости
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#кризис
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Зеленский заявил о подготовке к восстановлению дипотношений с Сирией
Зеленский заявил о подготовке Украины к восстановлению дипотношений с Сирией
02 января 2025, 18:56

Фото: iStock/Anastasiia_Guseva

Владимир Зеленский заявил, что с целью поддержки новых властей Сирии Украина «будет коммуницировать с европейцами и США», а также сообщил о готовящемся возобновлении дипломатических отношений двух стран. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Зеленский также заслушал доклад министров иностранных дел и аграрной политики страны об их визите в Сирию. По его словам, программа «Зерно из Украины» будет настроена для сотрудничества с администрацией Сирии.

Ранее Зеленский сообщил, что обсудил со своими чиновниками помощь Сирии. Он отметил, что Украина выражает готовность отправить в государство гуманитарный груз в виде зерна, муки и масла. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Греции осудили решение прекратить транзит российского газа через территорию Украины
Экс-министр энергетики Греции назвал решение ЕС и Киева по газу преступным
02 января 2025, 18:33

Фото: iStock/maksicfoto

Экс-министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис заявил, что решение о прекращении транзита российского газа через территорию Украины, принятое ЕС и Киевом, является преступным. Об этом информирует портал Iskra.
По его мнению, соответствующее было вынесено с подачи «брюссельской демократии», грабительского руководства европейских стран и Соединенных Штатов. При этом мнение народов стран Европы не учитывалось, отметил Лафазанис.

Бывший министр подчеркнул, что к нему также причастна и Турция, чей газопровод «Турецкий поток» остается единственным, по которому в Европу может пойти дешевый газ из РФ.

Напомним, в среду, 1 января, «Газпром» сообщил о прекращении подачи газа через соседнюю республику. Это связано с завершением срока действия соглашения с НАК «Нафтогаз Украины».

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Путин подписал первые документы в 2025 году
Путин подписал первые три документа в 2025 году
02 января 2025, 18:11

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин подписал первые в 2025 году официальные документы. Они опубликованы на официальном портале правовых актов.
Первый указ корректирует состав коллегии министерства иностранных дел России. Второй указ касается коллегии Министерства юстиции.

Еще один документ вносит изменения в положение о Следственном комитете. Согласно нему, глава СК РФ может учреждать официальные геральдические знаки, определять порядок их производства и использования.

Ранее сообщалось, что глава российского государства поручил ввести единый экзамен по русскому для иностранцев. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно о кризисе в ПМР
Оболоник: в Приднестровье встала практически вся промышленность
02 января 2025, 17:30

Фото: istockphoto/SweetBunFactory

Вся промышленность Приднестровья, не считая продуктовой, встала на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщил Telegram-канал информационного агентства Новости Приднестровья, цитируя республиканского министра экономики Сергея Оболоника.
«Стоят все промышленные предприятия, за исключением лишь тех, кто занимается производством продовольствия, то есть непосредственно обеспечивает продовольственную безопасность Приднестровья. Для других предприятий — для промышленного сектора — нет энергетического ресурса», — сказал министр.
Оболоник добавил, что в настоящее время все усилия направлены на отгрузку предприятиями готовой продукции, что хранится на складах.

Чиновник резюмировал, что пока ситуация носит управляемый характер.

Транзит российского газа через Украину остановил Владимир Зеленский. Политик отказался его продлевать даже для закупки другими государствами.

Перед этим стало известно, кто помимо Зеленского виноват в остановке газового транзита.

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#мир
#приднестровье
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#энергетика
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#электричество
#промышленность
#новости
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SCMP: Минкоммерции КНР ввело санкции против 28 компаний США
02 января 2025, 15:05

Фото: istockphoto/syahrir maulana

Санкции в отношении 28 оборонных компаний США ввел Китай, передают журналисты South China Morning Post. Китайская сторона подчеркнула, меры приняты для поддержания нацбезопасности страны.
«Оборонные и аэрокосмические компании также были включены в санкционный список, объявленный министерством иностранных дел Пекина в конце прошлого года в ответ на продолжающиеся поставки оружия США Тайваню», — сказано в сообщении.
Перед этим китайский МИД был недоволен американской помощью Тайваню, призвав к прекращению шагов, подрывающих стабильность и мир в регионе.

Ранее в Китае заявили, что США должны прекратить свои обвинения в адрес КНР по поводу кибератак.

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#китай
#сша
#санкции
#новости
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В МИД назвали виновников прекращения транзита российского газа через Украину
Захарова: в прекращении транзита газа из РФ виновны США, ЕС и Украина
02 января 2025, 13:12

Фото: istockphoto/insagostudio

В прекращении транзита российского газа через Украину виновны США, Евросоюз и сам Киев. Об этом заявила дипломат МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.
«Ответственность за прекращение поставок российского газа целиком и полностью лежит на США, марионеточном киевском режиме, а также властях европейских государств, пожертвовавших благополучием своих граждан ради финансовой поддержки американской экономики», — сказала Захарова.
Она отметила, что «Газпром» при этом выполнил свои обязательства по контракту.

Киевский режим решил приостановить транзит российского газа через Украину. Премьер Словакии Роберт Фицо заявлял, что в ответ Киев может лишиться поставок электроэнергии. А в США Украине предрекли неприятности.

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#мир
#россия
#украина
#мид рф
#газ
#ес
#сша
#киев
#мария захарова
#новости
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Стало известно, кто обеспечивает Молдавию электричеством
Молдавия заменила электроэнергию Приднестровья на электричество из Румынии
02 января 2025, 11:42

Фото: istockphoto/BulentBARIS

Молдову обеспечивает электричеством румынское предприятие Nuclearelectrica на 18,7%, а также на 14% за счет двусторонних соглашений о поставках из Румынии. Об этом сообщили в республиканском Минэнерго.
«Потребности правого берега Днестра в электроэнергии с 1 января обеспечиваются на 30% предприятием Termoelectrica, на 4,9% — северными ТЭЦ, на 18,7% — румынским предприятием Nuclearelectrica, на 14% — по двусторонним контрактам поставок из Румынии, на 19,5% — за счет энергии, купленной на румынской товарно-сырьевой бирже и на 2,8% — за счет украинского «Энергоатома». Еще 10,5% обеспечено возобновляемыми источниками энергии», — сказано в публикации.
Молдавский кабмин предупредил граждан о возможных перебоях со светом, призвав экономить электроэнергию. Власти предложили предприятиям снизить энергопотребление на 30%, а гражданам — запастись аккумуляторами, генераторами, фонарями и переносными лампами.

Ранее сообщалось, что с 1 января Приднестровье прекратит поставлять электричество в Молдавию.

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#мир
#молдавия
#приднестровье
#электричество
#электроэнергия
#поставки
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