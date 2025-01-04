Трамп назвал фарсом решение судьи по приговору в деле о фальсификации

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Решение суда Нью-Йорка о вынесении приговора Дональду Трампу по делу о фальсификации документов является настоящим фарсом. Об этом заявил сам избранный президент США.
На своей странице в социальной сети Truth Social он назвал действия судьи Хуана Мерчана «незаконной политической атакой» и «сфальсифицированным фарсом». Самого судью Мерчана Трамп охарактеризовал как «радикального сторонника парти», имея ввиду Демократическую партию.
Ранее стало известно, что приговор по делу будущего хозяина Белого дома о подлоге финансовых документов будет вынесен 10 января. Избранного президента США обязали явиться на слушания. Суд также постановил, что Трамп не имеет иммунитета по данному уголовному делу. Адвокаты политика назвали уголовное преследование незаконным и призвали суд немедленно прекратить разбирательства.
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Александр Бойцов