Трамп хочет сделать миллиардера Файнберга заместителем министра обороны США

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Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру миллиардера Стивена Файнберга на пост заместителя министра обороны. Информация об этом появилась в распространенном заявлении будущего главы государства.
«Стивен Файнберг будет служить в качестве заместителя министра обороны и поможет сделать Пентагон снова великим», — заявил Трамп.
Как отметил президент, Файнберг уже возглавлял группу советников по разведке во время первого срока Трампа. Последний охарактеризовал миллиардера как «чрезвычайно успешного бизнесмена».
Состояние Файнберга оценивается в почти 5 миллиардов долларов. Он является основателем и главой инвестиционной компании Cerberus Capital Management.
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Иван Мусатов