Трамп создаст в США отечественную систему противоракетной обороны

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Новую систему противоракетной обороны создаст в США новоизбранный президент Дональд Трамп, вступающий в должность в январе грядущего года. Об этом политик заявил на полях конференции Turning Point USA в Аризоне.
«Я отдам распоряжение нашим военным начать строительство большого противоракетного щита «Железный купол», который будет полностью изготовлен в США», — произнес Трамп.
Он добавил, что такой план хотел реализовать еще экс-президент США Рональд Рейган, однако технологии не позволяли. Сегодня, уверен Трамп, возможности обороны позволяют Америке «сбивать иголку с неба».
Перед этим Дональд Трамп заявил о своей готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным по Украине.
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Никита Кротов