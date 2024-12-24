«Трамп хочет встретиться с Путиным»: стало известно, когда состоится встреча двух лидеров

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Встреча президента России Владимира Путина с будущим главой США Дональдом Трампом может состояться в конце января. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.
«В конце января встреча между Путиным и Трампом может на самом деле состояться», — сказал Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
По его словам, Трамп хочет увидеться с Путиным «как можно скорее» после инаугурации.
Напомним, в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, Путин выразил готовность к встрече с Трампом. Он подчеркнул, что если такая встреча состоится, то лидерам будет о чем поговорить.
Ранее турецкий политолог Энгин Озер заявил, что будущие переговоры Путина и Трампа станут ни чем иным, как объявлением миру о прекращении огня. Данное соглашение будет подразумевать длительную приостановку членства Украины в НАТО.
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Элина Позднякова