Трамп и Си Цзиньпин проводят встречу на авиабазе в Южной Корее

В Южной Корее стартовали переговоры Трампа и Си Цзиньпина
Фото: istockphoto / Oleksii Liskonih

На территории южнокорейского города Пусан началась встреча между лидером Китая Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.



Переговоры организованы на авиабазе Кимхэ. Место проведения встречи находится в непосредственной близости от международного аэропорта. Журналисты отметили, что ранее этот объект использовался военно-воздушными силами США.

Корреспонденты сопровождают делегацию Белого дома и ведут наблюдение за ходом переговоров двух лидеров.

По словам Трампа, Вашингтон и Пекин уже достигли принципиального согласия по многим противоречиям. В свою очередь председатель КНР отметил, что обе страны могут помочь друг другу добиться успеха.

Александр Огарёв

