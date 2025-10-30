Трамп и Си Цзиньпин проводят встречу на авиабазе в Южной Корее
На территории южнокорейского города Пусан началась встреча между лидером Китая Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Переговоры организованы на авиабазе Кимхэ. Место проведения встречи находится в непосредственной близости от международного аэропорта. Журналисты отметили, что ранее этот объект использовался военно-воздушными силами США.
Корреспонденты сопровождают делегацию Белого дома и ведут наблюдение за ходом переговоров двух лидеров.
По словам Трампа, Вашингтон и Пекин уже достигли принципиального согласия по многим противоречиям. В свою очередь председатель КНР отметил, что обе страны могут помочь друг другу добиться успеха.
