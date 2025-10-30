Трамп и Си Цзиньпин проводят встречу на авиабазе в Южной Корее

30 октября 2025, 05:34

В Южной Корее стартовали переговоры Трампа и Си Цзиньпина

Фото: istockphoto / Oleksii Liskonih

На территории южнокорейского города Пусан началась встреча между лидером Китая Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.