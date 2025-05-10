Geo TV: Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии

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Пакистан инициировал крупномасштабную военную операцию против Индии, заявив, что это прямой ответ на «продолжительные провокации» соседа. Об этом сообщил телеканал Geo со ссылкой на источники в пакистанских спецслужбах.
«Пакистан начал крупномасштабную военную операцию ... в качестве прямого ответа на продолжительные провокации Индии», — сообщили в Geo TV.Ранее Индия провела операцию «Синдур», нанеся удары по территории Пакистана после теракта в Пахалгаме, однако в Нью-Дели утверждали, что атаковали только террористическую инфраструктуру.
По данным властей Пакистана, индийские удары затронули пять населённых пунктов, что привело к гибели 31 человека и ранению 57. МИД страны предупредил о праве на адекватный ответ.
Ранее стало известно о ракетном ударе Индии по трём авиабазам на территории Пакистана. По информации телеканала Geo TV, целью атаки стали базы Нур Хан, Мурид и Шоркот (известная как Рафики).
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