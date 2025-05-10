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Geo TV: Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии

Фото: iStock/xbrchx

Фото: iStock/xbrchx

Пакистан инициировал крупномасштабную военную операцию против Индии, заявив, что это прямой ответ на «продолжительные провокации» соседа. Об этом сообщил телеканал Geo со ссылкой на источники в пакистанских спецслужбах.
«Пакистан начал крупномасштабную военную операцию ... в качестве прямого ответа на продолжительные провокации Индии», — сообщили в Geo TV.
Ранее Индия провела операцию «Синдур», нанеся удары по территории Пакистана после теракта в Пахалгаме, однако в Нью-Дели утверждали, что атаковали только террористическую инфраструктуру.

По данным властей Пакистана, индийские удары затронули пять населённых пунктов, что привело к гибели 31 человека и ранению 57. МИД страны предупредил о праве на адекватный ответ.

Ранее стало известно о ракетном ударе Индии по трём авиабазам на территории Пакистана. По информации телеканала Geo TV, целью атаки стали базы Нур Хан, Мурид и Шоркот (известная как Рафики).

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#мид
#индия
#страны
#пакистан
Geo TV: Индия ударила ракетами по трем авиабазам Пакистана
10 мая 2025, 03:28

Фото: iStock/bpawesome

Стало известно о ракетном ударе Индии по трём авиабазам на территории Пакистана. По информации телеканала Geo TV, ссылающегося на главу управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри, целью атаки стали базы Нур Хан, Мурид и Шоркот (известная как Рафики).
«Индийские самолеты выпустили ракеты по авиабазе Нур Хан, базе Мурид и базе Шоркот, известной как база Рафики», — говорится на сайте телеканала.
Генерал-лейтенант Чаудри подчеркнул, что инцидент не привёл к повреждениям инфраструктуры или человеческим жертвам. В заявлении также отсутствуют детали о возможных ответных мерах со стороны Пакистана, однако нет сомнений, что они последуют.

«Ждите нашего ответа», — приводит телеканал слова Чаудри.
8 мая сообщалось, что на границе Индии и Пакистана произошёл один из крупнейших воздушных боёв в истории. Высокопоставленный источник в службе безопасности Пакистана уточнил, что в результате воздушной схватки между пакистанскими и индийскими истребителями были сбиты пять самолётов Индии.

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#база
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Главу Еврокомиссии Фон дер Ляйен встретили в Люксембурге песней «День Победы»
10 мая 2025, 01:46

Урсула фон дер Ляйен (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден неожиданно столкнулись с участниками акции памяти в центре Люксембурга, организованной партией Mir dVollek. Активисты с российскими и советскими флагами исполняли песню «День Победы», объяснил корреспондент ТАСС, присутствовавший на месте.
«Лидеры ЕС, находившиеся в Люксембурге с визитом, вышли из резиденции премьера великого герцогства и оказались практически лицом к лицу с горожанами, которые отмечали 9 Мая у здания парламента по другую сторону улицы», — передает ТАСС.
Европейские политики предпочли покинуть место события, сделав вид, что не замечают происходящего.

Акция, разрешённая городскими властями, собрала несколько десятков человек. Один из организаторов мероприятия заявил, что цель события — противодействие ревизионизму, а также признание роли русского народа в победе над нацизмом.

Акция памяти в честь 80-летия Победы прошла также в Вене, где в центре города звучала песня на стихи Марии Захаровой. Мероприятия в честь 9 мая охватили различные места в Европе, Азии, Австралии и США.

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#активисты
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Глава МИД Турции рассказал о неудачном покушении на его жизнь
Фидан рассказал о неудачной попытке отравить его около 4-5 лет назад
10 мая 2025, 01:03

Хакан Фидан (Фото: www.kremlin.ru)

Глава МИД Турции Хакан Фидан, ранее занимавший пост главы Национальной разведывательной организации (MİT), заявил о попытке отравления, с которой столкнулся 4–5 лет назад. Об этом сообщил телеканал 24TV со ссылкой на интервью с политиком.
По словам Фидан, анализы выявили присутствие мышьяка и ртути в его организме, однако детали инцидента министр раскрывать отказался.

«Да, была такая попытка (покушения)… Мышьяк и ртуть... Потом это стало известно в результате анализов. Это было 4-5 лет назад», — пояснил он.
«Конечно, захотят отомстить»: Фицо предупредили о последствиях от Евросоюза за приезд в Москву на День Победы
«Конечно, захотят отомстить»: Фицо предупредили о последствиях от Евросоюза за приезд в Москву на День Победы
Фидан отметил, что угрозы исходят как от внутренних, так и от внешних врагов. Он не стал уточнять, кто именно мог стоять за покушением, известны ли ему зачинщики или нет. Фидан занял пост главы МИД Турции в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин во время переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Кремле поблагодарил коллегу на арабском языке за поздравления в честь 9 мая. Президент Египта прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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#министр
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#турция
#покушение
#отравление
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«Конечно, захотят отомстить»: Фицо предупредили о последствиях от Евросоюза за приезд в Москву на День Победы
Евродепутат Блага: ЕС будут пытаться отомстить Фицо за визит в Москву на 9 мая
10 мая 2025, 00:25

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Евродепутат Любош Блага заявил, что попытки ЕС и словацкой оппозиции отомстить премьер-министру Словакии Роберту Фицо за его визит в Москву на 80-летие Победы останутся безрезультатными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на позицию политика.
Блага раскритиковал заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас, осудившей поездку Фицо. По его мнению, отрицание роли Красной армии в разгроме фашизма демонстрирует искажение исторической правды со стороны ЕС.

«Конечно, они захотят ему отомстить. Будут пытаться верезжать, но ничего не смогут, потому что Роберт Фицо – суверенный председатель правительства Словацкой Республики. Когда я слышу, как Кая Каллас пытается его поучать (...) и, мол, по мнению Каллас, мы находимся на неверной стороне истории, то у меня возникает вопрос: а какая сторона тогда верная? Фашизм?», — поразился он.
Премьер Словакии прибыл в Москву, чтобы почтить память десятков тысяч советских солдат, погибших при освобождении страны, что, подчеркнул Блага, является актом благодарности.

Ранее Фицо отметил, что его визит направлен на сохранение памяти о подвиге освободителей, несмотря на критику Каллас. Он также заявил, что у неё нет никаких полномочий, чтобы критиковать его поездку в Москву на празднование Дня Победы.

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#память
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Путин поблагодарил лидера Египта Ас-Сиси на арабском языке
09 мая 2025, 23:18

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Путин во время переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Кремле поблагодарил коллегу на арабском языке за поздравления с юбилеем Победы.
Президент Египта прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Египетский лидер лично и от имени народа своей страны выразил уважение к историческому событию.

«Позвольте мне еще раз от своего имени лично и от своей делегации, от имени египетского народа поздравить вас с годовщиной Победы», — обратился ас-Сиси к Путину.
Путин ответил на это благодарностью на арабском языке.

«Шукран (спасибо)», — сказал он.
Диалог двух лидеров продлился более часа, встреча прошла в дружественной атмосфере. Уточняется, что они некоторое время пообщались неформально перед официальной частью переговоров.

Ранее также сообщалось, что Владимир Путин сделал комплимент премьер-министру Словакии Роберту Фицо. Разговор политиков «на ногах» случился после торжественного приема от имени российского лидера.

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