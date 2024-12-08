Трамп исключил военную помощь Киеву в существующих объёмах

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Украине не стоит ожидать военной и финансовой помощи при новой американской администрации, которая начнёт работать с 20 января, когда состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа.
Слова самого 47-го президента США передаёт информационное агентство Reuters.
В то же время, он подчеркнул, что не может с абсолютной уверенностью гарантировать окончание украинского конфликта. Но заверил, что сделает для окончания боевых действий всё, что в его силах.
Напомним, в ходе президентской гонки Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы сможет закончить конфликт на Украине еще до официального вступления в должность 20 января 2025 года.
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«Вероятно, стоит ожидать, что Украина не получит столько же помощи, сколько получала раньше», — сказал Трамп.
В то же время, он подчеркнул, что не может с абсолютной уверенностью гарантировать окончание украинского конфликта. Но заверил, что сделает для окончания боевых действий всё, что в его силах.
Напомним, в ходе президентской гонки Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы сможет закончить конфликт на Украине еще до официального вступления в должность 20 января 2025 года.
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Александр Бойцов