Reuters: Израиль сообщил США о намерении завершить конфликт с Ираном

Фото: iStock/Ruma Aktar

Израиль уведомил США о том, что намерен завершить конфликт с Ираном. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на израильских чиновников.



По информации издания, сейчас Израиль ищет оптимальный вариант для прекращения конфликта. К тому же страна рассчитывает, что ей удастся избежать ответных действий от Ирана. Командование израильской армии уверено, что близко к достижению своих целей.

После ударов со стороны США по ядерным объектам Ирана страна совершила ответную атаку по американским базам на Ближнем Востоке. Под удар попал и Катар. На фоне этого Саудовская Аравия заявила, что поддержит любой ответ страны на агрессивные действия Ирана.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0