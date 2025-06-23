Reuters: Израиль сообщил США о намерении завершить конфликт с Ираном
Израиль уведомил США о том, что намерен завершить конфликт с Ираном. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на израильских чиновников.
По информации издания, сейчас Израиль ищет оптимальный вариант для прекращения конфликта. К тому же страна рассчитывает, что ей удастся избежать ответных действий от Ирана. Командование израильской армии уверено, что близко к достижению своих целей.
После ударов со стороны США по ядерным объектам Ирана страна совершила ответную атаку по американским базам на Ближнем Востоке. Под удар попал и Катар. На фоне этого Саудовская Аравия заявила, что поддержит любой ответ страны на агрессивные действия Ирана.
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