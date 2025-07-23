WSJ: Запад может прекратить помогать Киеву из-за закона против НАБУ и САП

23 июля 2025, 02:04

Фото: iStock/sandsun

Западные партнеры Украины могут прекратить помогать киевским властям из-за закона о ликвидации независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Проект уже был одобрен Владимиром Зеленским.





Как пишет издание The Wall Street Journal, НАБУ являлось одним из главных элементов судебной реформы страны. С ее помощью Украина могла рассчитывать на вступление в Евросоюз. Отмечается, что НАБУ было создано именно после просьбы Запада, после чего и началась поддержка киевских властей.





«Атака на антикоррупционные институты грозит подорвать западную поддержку Украины, которая была жизненно важна для её борьбы... и достижения вступления однажды в Европейский союз», — пишут в материале.