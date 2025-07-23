WSJ: Запад может прекратить помогать Киеву из-за закона против НАБУ и САП
Западные партнеры Украины могут прекратить помогать киевским властям из-за закона о ликвидации независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Проект уже был одобрен Владимиром Зеленским.
Как пишет издание The Wall Street Journal, НАБУ являлось одним из главных элементов судебной реформы страны. С ее помощью Украина могла рассчитывать на вступление в Евросоюз. Отмечается, что НАБУ было создано именно после просьбы Запада, после чего и началась поддержка киевских властей.
«Атака на антикоррупционные институты грозит подорвать западную поддержку Украины, которая была жизненно важна для её борьбы... и достижения вступления однажды в Европейский союз», — пишут в материале.
Ранее сообщалось, что ликвидация независимости НАБУ и САП может лишить Украину возможности вступить в ЕС.