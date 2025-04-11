X удалила аккаунт представителя армии хуситов на миллион подписчиков

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В соцсети X был удален аккаунт представителя армии хуситов Яхьи Сариа, на которого были подписаны свыше одного миллиона человек. Об этом сообщает РИА Новости.
«Действие аккаунта было приостановлено из-за нарушения правил социальной сети», — пишет соцсеть при попытке попасть на страницу.
Яхьи Сариа является представителем движения хуситов «Ансар Алла», правящего на севере Йемена. Он каждый день выкладывал информацию об операциях, которые проводились против американских кораблей, целей в Израиле и судов страны в Красном море. «Ансар Алла» была внесена в перечень террористических организаций после второго избрания Дональда Трампа на пост президента США.
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Иван Мусатов