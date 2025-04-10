В Конгрессе требуют отставки Маска

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Демократы из Конгресса США потребовали от американского президента Дональда Трампа отстранить предпринимателя Илона Маска от правительственной работы. Об этом свидетельствует соответствующее письмо.
«Вы должны отстранить Илона Маска от должности в правительстве до 30 мая», — говорится в письме демократов.
К тому же представитель демократов Грег Касар заявил изданию Axios, что партия имеет полное право добиться отставки Маска. Помимо юридических и политических инструментов, на их стороне мощь общественного давления.
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