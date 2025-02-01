Трамп хочет ввести пошлины на товары ЕС из-за «ужасного отношения» к США

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили)
Президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении ввести импортные пошлины на продукцию из Евросоюза из-за «ужасного отношения» Брюсселя к Вашингтону. Об этом сообщает Associated Press.
«Собираюсь ли я ввести пошлины против Европейского Союза? Абсолютно. ЕС относится к нам так ужасно», — цитирует слова Трампа издание.
Американский президент уже несколько раз скептически высказывался об отношениях Штатов и Евросоюза. При этом Трамп заявлял о серьезном обсуждении вопроса по урегулированию украинского конфликта с Россией. По его словам, он намерен положить конец боевым действиям и поговорит с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Иван Мусатов