Трамп: митингующим в Калифорнии платят за участие в протестах

09 июня 2025, 06:00

Фото: iStock/ardasavasciogullari

Президент США Дональд Трамп заявил, что протестующим в Калифорнии платят за участие в акциях протеста. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети X.







«Это не протестующие - это дебоширы и мятежники, оплачиваемые мятежники», — пишет Трамп.