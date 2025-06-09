Трамп: митингующим в Калифорнии платят за участие в протестах
Президент США Дональд Трамп заявил, что протестующим в Калифорнии платят за участие в акциях протеста. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети X.
«Это не протестующие - это дебоширы и мятежники, оплачиваемые мятежники», — пишет Трамп.
Напомним, что в штате Калифорния проходят акции протеста из-за миграционной политики президента. Из-за митингов в Лос-Анджелес были направлены силы Нацгвардии численностью в две тысячи человек.
Протесты начались еще 7 июня, когда в ходе рейда иммиграционной и таможенной полиции США по выявлению нелегальных мигрантов начались стычки с полицейскими.