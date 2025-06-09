Трамп призвал глав ведомств подавить бунты мигрантов в Лос-Анджелесе
Президент США Дональд Трамп поручил главам ведомств подавить бунты мигрантов в Лос-Анджелесе. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.
«Принять все необходимые меры, чтобы освободить Лос-Анджелес от нашествия мигрантов и прекратить эти бунты мигрантов. Порядок будет восстановлен, нелегалы изгнаны, а Лос-Анджелес будет освобожден», — пишет президент.
Трамп пишет, что Лос-Анджелес некогда являлся великим городом, но сейчас подвергся оккупации со стороны нелегальных мигрантов и преступников. Толпы мятежников нападают на сотрудников спецслужб и противостоят операции по депортации нелегалов.
В связи с этим Трамп поручил министру обороны США Питу Хегсету, министру юстиции - генеральному прокурору США Пэм Бонди и министру внутренней безопасности Кристи Ноэм в координации с другими ведомствами подавить бунты. При этом ранее президент допустил возможность отправки военных в Лос-Анджелес.