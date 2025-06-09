Трамп призвал глав ведомств подавить бунты мигрантов в Лос-Анджелесе

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Президент США Дональд Трамп поручил главам ведомств подавить бунты мигрантов в Лос-Анджелесе. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.



«Принять все необходимые меры, чтобы освободить Лос-Анджелес от нашествия мигрантов и прекратить эти бунты мигрантов. Порядок будет восстановлен, нелегалы изгнаны, а Лос-Анджелес будет освобожден», — пишет президент.

Трамп пишет, что Лос-Анджелес некогда являлся великим городом, но сейчас подвергся оккупации со стороны нелегальных мигрантов и преступников. Толпы мятежников нападают на сотрудников спецслужб и противостоят операции по депортации нелегалов.

В связи с этим Трамп поручил министру обороны США Питу Хегсету, министру юстиции - генеральному прокурору США Пэм Бонди и министру внутренней безопасности Кристи Ноэм в координации с другими ведомствами подавить бунты. При этом ранее президент допустил возможность отправки военных в Лос-Анджелес.
Иван Мусатов

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