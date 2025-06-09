Губернатор Калифорнии потребовал не развертывать Нацгвардию в Лос-Анджелесе
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета отменить решение о развертывании Нацгвардии в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает CNN.
По мнению градоначальника, такое решение американского президента Дональда Трампа только усугубит ситуацию в городе. В связи с этим Ньюсом написал на своей странице в соцсети X:
«У нас не было проблем, пока не вмешался Трамп».
Напомним, что сейчас в Лос-Анджелесе проходят массовые бунты мигрантов, которые протестуют против депортаций нелегалов. На фоне этого Трамп потребовал от глав ведомств урегулировать ситуацию и освободить город от протестующих.