Губернатор Калифорнии потребовал не развертывать Нацгвардию в Лос-Анджелесе

09 июня 2025, 03:04

Фото: iStock/dangutsu

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета отменить решение о развертывании Нацгвардии в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает CNN.





По мнению градоначальника, такое решение американского президента Дональда Трампа только усугубит ситуацию в городе. В связи с этим Ньюсом написал на своей странице в соцсети X:





«У нас не было проблем, пока не вмешался Трамп».