Губернатор Калифорнии потребовал не развертывать Нацгвардию в Лос-Анджелесе

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Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета отменить решение о развертывании Нацгвардии в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает CNN.



По мнению градоначальника, такое решение американского президента Дональда Трампа только усугубит ситуацию в городе. В связи с этим Ньюсом написал на своей странице в соцсети X:

«У нас не было проблем, пока не вмешался Трамп».

Напомним, что сейчас в Лос-Анджелесе проходят массовые бунты мигрантов, которые протестуют против депортаций нелегалов. На фоне этого Трамп потребовал от глав ведомств урегулировать ситуацию и освободить город от протестующих.
Иван Мусатов

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