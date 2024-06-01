Сын бывшего американского президента Дональда Трампа Дональд Трамп младший заявил, что находящиеся у власти в Вашингтоне демократы возводят до небес авторитет Владимира Зеленского. Об этом Трамп-младший сообщил в интервью журналисту Такеру Карлсону.
По словам Трампа-младшего, демократам необходимо в кого-то верить. Он подчеркнул, что они не верят в Бога, по этой причине, например, для них Грета Тумберг является авторитетом в вопросе климатической повестки.
Ранее независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший резко раскритиковал решение администрации действующего главы государства Джо Байдена позволить ВСУ наносить удары по объектам на территории РФ. По его мнению, данный шаг серьезно обострит украинское противостояние.
Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен убедили Байдена в необходимости снятия запрета на удары Киева по России при помощи западного оружия.
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Ранее независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший резко раскритиковал решение администрации действующего главы государства Джо Байдена позволить ВСУ наносить удары по объектам на территории РФ. По его мнению, данный шаг серьезно обострит украинское противостояние.
Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен убедили Байдена в необходимости снятия запрета на удары Киева по России при помощи западного оружия.
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Екатерина Коршунова