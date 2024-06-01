Фото: сайт Кремля
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Украина может исчезнуть в ближайшие 50 лет из-за предательства США. Об этом Карлсон сообщил во время беседы с сыном экс-президента Штатов Дональдом Трампом — младшим, которую он разместил на своей странице в социальной сети X.
По словам американского журналиста, Вашингтон уже распродает украинские земли иностранным инвесторам. Карлсон отметил, что Штаты также заполнят Украину мигрантами из третьего мира.
Трамп — младший, комментируя высказывания журналиста, подчеркнул, что не понимает, что действующая американская власть имеет в виду под «победой на Украине».
Ранее Карлсон сообщил, что у Украины отсутствуют шансы победить государство, население которого на сто млн человек больше, а производственные мощности военно-промышленного комплекса гораздо значительнее, чем у нее.
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Трамп — младший, комментируя высказывания журналиста, подчеркнул, что не понимает, что действующая американская власть имеет в виду под «победой на Украине».
Ранее Карлсон сообщил, что у Украины отсутствуют шансы победить государство, население которого на сто млн человек больше, а производственные мощности военно-промышленного комплекса гораздо значительнее, чем у нее.
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Екатерина Коршунова