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Сын избранного президента США Дональд Траамп-младший резко и нелицеприятно высказался об Украине. Он связал пожары в Калифорнии с неуместной и неумеренной помощью Киеву.
«О, посмотрите на это, а ведь пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала часть своих запасов Украине», — написал сын будущего хозяина Белого дома в своей социальной сети Х.
В 2022 году Лос-Анджелеса направил в Киев «лишнее пожарное оборудование», которое было совсем не лишним, особенно в нынешней ситуации. Илон Маск поделился постом Трампа-младшего и другими записями, критикующими отправку пожарного оборудования на Украину.
В Лос-Анджелесе бушуют пожары, уничтожившие фешенебельные виллы, десятки тысяч жителей эвакуированы. Одной из главным причин быстрого распространения огня считают неготовность местной пожарной службы к чрезвычайной ситуации: нехватку сотрудников и оборудования.
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Александр Бойцов