ABC News: из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе погибло пять человек

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В результате лесных пожаров в Лос-Анджелесе погибло пять человек. Об этом сообщает ABC News.
Ранее сообщалось о двух погибших. Лесной пожар в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния, охватил площадь в 10 тысяч гектаров и продолжает распространяться. Огонь уничтожил больше тысячи зданий и сооружений.
Предполагаемый ущерб от пожара варьируется от 52 до 57 миллиардов долларов. Из-за стихии без света остался почти миллион жителей округа. Из района обязательной эвакуации подверглись порядка 27 тысяч человек.
По информации ТАСС, на ликвидацию пожара было направлено около полутора тысяч сотрудников спасательных служб. Также на борьбу со стихией Пентагон направил 10 вертолетов ВМС США.
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Предполагаемый ущерб от пожара варьируется от 52 до 57 миллиардов долларов. Из-за стихии без света остался почти миллион жителей округа. Из района обязательной эвакуации подверглись порядка 27 тысяч человек.
По информации ТАСС, на ликвидацию пожара было направлено около полутора тысяч сотрудников спасательных служб. Также на борьбу со стихией Пентагон направил 10 вертолетов ВМС США.
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Иван Мусатов